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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pençe-3 Harekatı'nda EYP'ler imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda EYP'ler imha edildi

- Tuzaklanan çoklu el yapımı patlayıcıların tespit edilmesiPençe - 3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildiANKARA (AA) - Pençe - 3 Harekatı'nda doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış, radyo frekans kontrollü çoklu EYP güvenlik güçlerince tespit edildi.EYP yerinde imha edildi.

Frekans Güvenlik Güçleri Gesi Helikopter Trol 

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