Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 odalı mağaradaki malzemeler imha edildi

Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 odalı mağaradaki malzemeler imha edildi

Mağara içerisinden görüntüler

Bild Teröristler 

-Ele geçirilenler

( ANKARA ) ANKARA

- Pençe-2 Harekatı kapsamında teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarsındaki malzemeler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında sağ olarak ele geçirilen PKK'lı teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda erzak deposu olarak kullanıldığı belirlenen 3 odalı yeraltı mağarasının içerisindeki gıda malzemelerinin imha edildiğini bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı