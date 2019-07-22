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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pençe-2 Harekâtı’nda doçka silahı ile mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda doçka silahı ile mühimmatlar ele geçirildi

Ele geçirilen silahlar

( ANKARA ) ANKARA

Piyade Çatışma Komando Helikopter Uçaksavar 


- Milli Savunma Bakanlığı,ğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında; komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterlerimiz tarafından vurularak imha edildiği anlaşılırken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda; 1 doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 adet silah sehpası ve 1 adet patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet doçka uçaksavar mühimmatı (14,5'luk), 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı (12,7'lik) 2500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.
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