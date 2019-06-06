Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Pelit Pastaneleri'nin sahibinin eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı

Cenaze Cenaze Namazı 

-Tabutun omuzlara alınması ve taşınması
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pelit Pastaneleri’nin sahibi Selahattin Ayan’ın eşi Afife Ayan Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Pelit Pastaneleri’nin sahibi Selahattin Ayan’ın vefat eden eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Ayan ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.
Törene, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.
Cenaze töreninde Afife Ayan’ın eşi Selahattin Ayan taziyeleri kabul etti. Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Afife Ayan’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı