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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Pelikan 'Yaşar' Karina’nın gözdesi oldu İzle

Pelikan 'Yaşar' Karina’nın gözdesi oldu İzle

pelikan detay

Yabancı Turist Pelikan Evcil Hayvan Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 

-esnaf ile röportaj
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesinin turizm bölgesi Karina'ya yuva edinerek evcilleşen pelikan, bölge halkının gözdesi haline geldi.Dilek Yarım Adası Milli Parkı sınırları içinde Büyük Menderes Deltası ve Ege Denizini kucaklayan Karina, çok sayıda göçmen kuşun uğrak yerlerinden birisi. Ancak bu göçmen kuşlardan arasında yer alan bir pelikan, Karina’yı çok sevince göçmenliği bırakıp burayı yuva edindi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Karina’da bulunan restaurant çalışanları da bu pelikanı sahiplendi. Pelikana ‘Yaşar’ adını takan Karina sakinleri, pelikanı elleriyle beslemekle kalmıyor, herhangi bir evcil hayvan gibi başını okşayıp seviyor. Yaban hayatın simgelerinden biri olan pelikan ise bu durumdan hiç şikayetçi değil. 8 aydır Karina’da yaşamını sürdüren pelikan, Ege’nin cennet köşesi Doğanbey’i terk edecek gibi görünmüyor.Pelikanı sahiplenen esnaflar; “Biz pelikanımızdan memnunuz. Buraya gelen konukların da oldukça ilgisini çekiyor. Deniz kenarında yaşayan ördek gibi canlılarımız vardı. Şimdi de pelikanımız oldu. Çok memnunuz, o da bizden memnun” diyorlar.
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