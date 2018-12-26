- Pekin’de Üniversitede Patlama: 3 Ölü İzle



- Çin’in başkenti Pekin’de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti. İtfaiye birimleri, Pekin Jiaotong Üniversitesindeki bir laboratuvarda deney yapılırken patlama yaşandığını bildirdi. Söz konusu laboratuvarın çevre mühendisliği çalışmalarında kullanıldığı ifade edildi. Sabah 9.30 sıralarında meydana gelen patlamada, laboratuvarda atıklarla ilgili deneyler gerçekleştiren 3 öğrenci hayatını kaybetti. Alevlerin patlamadan yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındığı, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

