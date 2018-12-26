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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Pekin’de Üniversitede Patlama: 3 Ölü İzle

- Pekin’de Üniversitede Patlama: 3 Ölü İzle

Patlama

( PEKİN ) - Pekin’de üniversitede patlama: 3 ölü PEKİN

Laboratuvar Bild Başkent Borat Trol 


- Çin’in başkenti Pekin’de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti. İtfaiye birimleri, Pekin Jiaotong Üniversitesindeki bir laboratuvarda deney yapılırken patlama yaşandığını bildirdi. Söz konusu laboratuvarın çevre mühendisliği çalışmalarında kullanıldığı ifade edildi. Sabah 9.30 sıralarında meydana gelen patlamada, laboratuvarda atıklarla ilgili deneyler gerçekleştiren 3 öğrenci hayatını kaybetti. Alevlerin patlamadan yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındığı, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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