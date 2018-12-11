Pekin Büyükelçisi Önen AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı - PEKİN

- Pekin Büyükelçisi Önen'in fotoğrafları incelemesi, oylaması ve açıklamaları Pekin Büyükelçisi Önen AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı - Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen, AA düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında “Mehmetçik’ten ilk iftar”, “Ali dede ve kedisi”, “Atlı savaş oyunu” fotoğraflarını tercih ettiPEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.Önen, başkent Pekin ’deki Büyükelçilik konutunda haber, yaşam ve spor kategorilerini inceleyerek, oyunu haber kategorisinde Özkan Bilgin’in çektiği “Mehmetçik’ten ilk iftar”, yaşam kategorisinde İlhami Çetin’in çektiği “Ali dede ve kedisi”, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk’ün çektiği “Atlı savaş oyunu” için kullandı.Önen daha sonra AA Muhabirine yaptığı açıklamada, “Üç kategoride Anadolu Ajansının birbirinden güzel fotoğraflarına baktık. Gerçekten AA’nın çektiği tüm fotoğraflar birbirinden güzel ve kaliteli. Haber kategorisinde seçtiğimiz fotoğraf sınırda iftarını açan Mehmetçiklerimiz oldu. Askerlerimizin her koşulda her şartta gece demeden, gündüz demeden, yaz demeden kış demeden sınırlarımızda bizlerin güvende olması için çektikleri tüm emekler için çok teşekkür ediyoruz. Bu fotoğraf gerçekten çok güzel.” dedi. “Ali dede ve kedisi” fotoğrafı için ise “Ali dedenin o küçük yavru kediye sahip çıkması insanımızın ne kadar merhametli olduğunun açıkça göstergesi. İnsana dokunan bir fotoğraf. ” ifadesini kullanan Büyükelçi Önen, spor kategorisindeki “Atlı Savaş Oyunu” fotoğraf için de “Ata sporumuzu canlandırdı. Birbirinden güzel iki enstantaneyi canlandırdı.” şeklinde konuştu. Önen, fotoğraflarda emeği geçenlerde teşekkür ederek, tüm yarışmacıları tebrik etti.