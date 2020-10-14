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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Pehlivanların kurşun yağmuruna tutulduğu davada, sanıklara istenen ceza belli oldu

Pehlivanların kurşun yağmuruna tutulduğu davada, sanıklara istenen ceza belli oldu

arşiv görüntüleri

( ANTALYA ) -- Başpehlivan ve yağlı güreş pehlivanını silahla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı ANTALYA

Yağlı Güreş Silahlı Saldırı Hapis Cezası Yaralama Suçu Sağlık Ekipleri 


- Antalya'da 2 yıl önce Başpehlivan Hakkı Aygün ve arkadaşı yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı'yı silahla yaralayan sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren savcı, tahrik altında silahla yaralama suçunun işlendiğini belirterek, sanığın 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar, ayrı ayrı 2 kez cezalandırılmasını istedi. Olay, 24 Mart 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Yavuz T. 2 arkadaşını da yanına alarak, aralarında sorun bulunan Başpehlivan Hakkı Aygün (25) ve yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı (23) ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Yavuz T. ve yanındakiler kaçarken, Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etti. Yaralanan Aygün ve Avcı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Aygün ve Avcı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zanlı Yavuz T., olaydan kısa süre sonra kullandığı silahla yakalanarak, tutuklandı. Yavuz T’nin olay günü yanında bulunan arkadaşları Mehmet Can Ö. ve Berkan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle, dava görülmeye başlandı. Yavuz T., dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 13 yıl 6 aya kadar, ayrı ayrı 2 kez cezalandırılmasını istendi Sanık, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayla yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya başka bir suçtan tutukluluğu bulunan Yavuz T. ile Berkan Y., SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, sanık Yavuz T’ye haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini, tahrik altında silahla yaralama suçunun işlendiğini belirterek, 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar, ayrı ayrı 2 kez cezalandırılmasını istedi. Savcı, Berkan Y.'nin de Mehmet Ali Avcı'yı silahtan sayılan çatalla yaralamaya teşebbüs eyleminden dolayı 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, sanık Mehmet Can Ö’nün de su şişesi ve kül tablası fırlatarak Avcı ve Aygün'e karşı yaralamaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı 1'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşma ertelendi. Hakkı Aygün ikinci saldırıda öldürüldü Öte yandan 1 Eylül 2020’de Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde yere yığılan Aygün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ali Avcı ise yaralandı. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Umut C. F. (20) ise tutuklandı. (HFV-
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