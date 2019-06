Pehlivanlar Antalya'da kampa girdi

-Genel ve detaylar

- Edirne 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Korkuteli’nde hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcuları, hazırlıklarını Korkuteli’nde sürdürüyor. ASAT Spor Kulübü'nün “sarı fırtına” lakabıyla tanınan başpehlivanı İsmail Balaban, hedefinin Kırkpınar’da altın kemer almak olduğunu söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcuları, 1 Temmuz’da başlayacak olan 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Korkuteli’nde hazırlanıyor. Antrenör Hasan Aydın ve Ufuk Atalan’ın gözetimindeki pehlivanlar, bu yıl Tarihi Kırkpınar’da her boyda derece yapmak için çalışmalarını 35 günlük bir kampta sürdürüyor. Yağlı güreşlerin olimpiyatı olan Kırkpınar’a herkesin en iyi şekilde hazırlandığını belirten başpehlivan İsmail Balaban, “Kırkpınar bu yıl bizim için daha da önemli, 2 yıl önce birinci olmuştum. Bu yıl hedefim tekrar birinci olmak. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah hakkımızda hayırlısını diliyorum. Çıkıp sahada mücadelemizi vereceğiz, savaşımızı yapacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hayalim, hedefim tekrar altın kemeri kuşanıp Antalya’ya getirmek. Ayrıca Altın kemerin ebedi sahibi olabilmek. Ayrıca ebedi Altın kemeri getiren isim olabilmek. İnşallah bunu başarabiliriz. Başarabilecek gücümüz de var. Buna inanıyoruz. Çıkıp çayıra mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Balaban, “Sezonun ilk güreşlerinden itibaren tüm rakiplerimizle güreşler yaptık. Analiz ettim, şu an kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Daha önce başardım, yine başarabilirim. Başarabilecek güçteyim. Kendime güveniyorum. İnşallah sevenlerimi utandırmam” diye konuştu.

"Kalabalık bir ekip olarak katılacağız" Antrenör Hasan Aydın ise Kırkpınar’da son iki yılda olduğu gibi yine iddialı olduklarını söyledi.



Bu yıl diğer alt boylarda da iddialı olduklarını ifade eden Aydın, “Kırkpınar’a bu yıl kalabalık bir ekip olarak katılacağız. Şu an Korkuteli’nde 35 kişilik bir ekip ile kamptayız. 35 günlük kampımız çok iyi ve sıkı geçiyor. İnşallah bu yıl Antalya’ya altın kemeri getireceğiz. Kırkpınar öncesi son antrenmanımızı Korkuteli’nde kamp havasında sürdürüyoruz. Korkuteli’nin havasının yaradığını ve uğurlu geldiğini düşünüyoruz. Korkuteli’ne kamp yaptığımız dönemlerde kürsünün bir basamağında olduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Korkuteli’ni tercih ettik. Bizim sporumuz yağlı güreş. Ata sporu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki güreşlere katılıyoruz. Ama yağlı güreşin başkenti Antalya. Güreşi Yörük sporu olarak düşünüyorum. Yörük kökenli olduğumuz için Kırkpınar’da 56 madalya varsa, bunun her yıl 30-35 tanesi her yıl Antalya’ya geliyor. Ayrıca Antalya’da bütün kulüpler kendi arasında rekabet yaşıyor. Daha önce, Karadeniz, Akdeniz rekabeti deniyordu, ancak Karadeniz’de de iddialı başpehlivanlarımız var, ama alt boylarda Antalya üstünlüğü var. Bunu da alınan madalyalar gösteriyor. Her yıl Antalya’ya 30 tane madalya geliyor. Başarı kendi aramızdaki rekabetten kaynaklanıyor. Kemere aday isimler İsmail Balaban, Ali Gürbüz ve Orhan Okulu. Bu isimler Antalya için gurur verici isimler. İnşallah bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü olarak Altın Kemeri Antalya’ya getireceğiz” ifadelerini kullandı.