Pegasus’tan korona virüs önlemleri

-Uçakları temizleyen personelin görüntüsü



( İSTANBUL )- Pegasus uçakları dezenfekte ediliyor İSTANBUL



- Pegasus Hava Yolları, tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs karşı aldığı önlemleri açıkladı.

Pegasus uçakları periyodik olarak sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, dezenfeksiyon yapılıyor. Ayrıca kabin ekibleri de alması gereken önlemler konusunda uyarıldı. Dış hatlardan gelen uçuşlarda Pegasus kabin ekipleri tarafından misafirlere Halk Sağlığı Yolcu Tanıtım formları dağıtılıyor ve formların misafirler tarafından doldurulması sağlanıyor. Doldurulan formlar ise uçağın inişini takiben ilgili birimlere iletiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, bu uçuşlarda seyahat etmiş misafirlere olası bir durumda daha kolay ulaşılması sağlanıyor. Ayrıca uçaklarda Pegasus kabin ekipleri ve misafirler için koruyucu maskeler de hazır bulunduruluyor. “Her gün binlerce misafir taşımanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz” Pegasus kabin ekiplerinin uçağa yolcu alımı esnasında ya da uçuş sırasında hastalık belirtisi gösteren bir misafir olması halinde izleyecekleri adımların netlikle belirlendiğini ifade eden Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Sağlık Bakanlığımız büyük bir titizlik ve hassasiyetle bu süreci yönetiyor. Biz de her gün binlerce misafirimizi taşımanın verdiği sorumlulukla hareket ediyor ve üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz” dedi.

Önceliklerinin her zaman, her koşulda misafirlerini emniyetli bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak olduğunun altını çizen Mehmet T. Nane, “Şirket olarak, son dönemde tüm dünyada endişeyle takip edilen yeni tip korona virüs karşı önlemlerimizi aldık. Uçaklarımızın uluslararası standartlarda dezenfeksiyon işlemine tabii tutulmasından dezenfeksiyon sıklığının artırılmasına, tüm ekiplerimizin konuyla ilgili bilgilendirilmesinden koltuk başlıklarının düzenli olarak değiştirilmesine kadar alınan bu önlemler, misafirlerimizin seyahatleri sırasında endişelerinin giderilmesi ve virüsün olası yayılımının önlenmesi için alındı.” şeklinde konuştu.

İptal edilen uçuşlar İran, İtalya ve Irak’a yapılacak uçuşları da karşılıklı olarak iptal ettiklerini dile getiren Mehmet T. Nane, “Misafirlerimizin mağdur olmaması bizim için çok önemli. Misafirlerimiz, 7 Mart 2020 tarihinden önce alınan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan tüm yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarını 29 Ekim 2020 tarihine kadar olan bir uçuşla değişiklik hizmet ücreti ödemeden değiştirebilir ya da ücretsiz olarak açığa alabilirler.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Uçuşların yanı sıra genel müdürlük kapsamında da bir dizi önlem aldık. Ofisimiz dezenfekte ediliyor, iş güvenliği departmanımız çalışanlara periyodik bilgilendirme ve güncellemeler yapıyor. Farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla seminerler de düzenliyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji bölümü uzmanlarının gerçekleştirdiği bu seminerler, intranet sistemine yükleniyor ve tüm şirket çalışanları dilediği zaman izleyebiliyor. Yeni tip korona virüsün global olarak en kısa sürede kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliğin artık son bulması en büyük temennimiz. Bu vesileyle tüm misafirlerimize emniyetli, sağlıklı, iyi uçuşlar diliyorum.”



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