Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Pedofili suçundan sınır dışı edilen FETÖ’cü İstanbul’a getirildi

Pedofili suçundan sınır dışı edilen FETÖ’cü İstanbul’a getirildi

Fetöcü şahsın fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Pedofili Sanal Ortam Haziran Ayı Sınır Dışı Saldırı 


- ABD’de pedofiliden suçlu bulunarak sınır dışı edilen FETÖ’cü Mehmet Salih Gözegir, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul’a getirilerek emniyete teslim edildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yaptığı operasyonda aralarında FETÖ’nün ABD’deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfının yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Gözegir’ün de bulunduğu 23 kişi, ‘Çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek’ ve ‘çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak’ suçundan gözaltına alınmıştı. Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ’cü Mehmet Salih Gözegir, geçtiğimiz haziran ayı içerisinde sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Sınır dışı işlemleri dün tamamlanan Gözegir, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul’a getirilerek emniyet birimlerine teslim edildi. Polis tarafından uçağın altından alınan FETÖ’cü Gözegir, emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı