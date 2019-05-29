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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi (2) - ANKARA Haberi

Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi (2) - ANKARA Haberi

- Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile Abdullah Şevki'nin emniyet binasından çıkışı - Yayıncı Alaattin Topçu ile Abdullah Şevki'nin sağlık kontrolüü için hastaneye getirilişi - Yayıncı Alaattin Topçu ile Abdullah Şevki'nin adliyeye sevkiANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi. (2)

Pedofili Hastane Trol 

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