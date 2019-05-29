Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi (2) - ANKARA Haberi
- Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile Abdullah Şevki'nin emniyet binasından çıkışı - Yayıncı Alaattin Topçu ile Abdullah Şevki'nin sağlık kontrolüü için hastaneye getirilişi - Yayıncı Alaattin Topçu ile Abdullah Şevki'nin adliyeye sevkiANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım