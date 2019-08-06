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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
'Pazaryeri boncuğu' çiftçinin yüzünü güldürüyor - BİLECİK

'Pazaryeri boncuğu' çiftçinin yüzünü güldürüyor - BİLECİK

"Pazaryeri boncuğu" çiftçinin yüzünü güldürüyor - BİLECİK Fasulyede hasat görüntüleri - Çiftçi Abdullah Duman'ın açıklaması - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet gören tescilli fasulyenin hasadına başlandı - İlçe genelinde yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi yapılan fasulyenin kilogramı 6,5 liraya kadar alıcı buluyor - Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş: - "İstanbul bizim birinci pazarımız. Eskişehir, Bursa, Kocaeli'ye de önemli oranda ürün gönderiyoruz. Yıllık bin 500 ile 2 bin tonluk bir üretim kapasitesine sahibiz"BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Türkiye'de sadece Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve "Pazaryeri boncuğu" ismiyle tescillenen fasulyenin hasadına başlanırken, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor.Yaklaşık 50 - 60 yıllık geçmişe sahip olan ve bölgede 500'ün üzerinde çiftçi tarafından ekilen fasulyenin üretimi yaklaşık 2 bin dekar alanda yapılıyor.Kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığı dolayısıyla rağbet gören "Pazaryeri boncuğu", lezzetini bereketli topraklardan alıyor.İstanbul başta olmak üzere Bursa, Eskişehir gibi çevredeki büyük şehirlere gönderilen mahsulde hasat zamanı başladı.
Toptan kilogramı 6,5 liraya kadar satılan fasulye, çiftçiyi sevindirdi. - "İstanbul bizim birinci pazarımız" Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, Pazaryeri üreticisinin "kurtarıcısı" konumundaki fasulyenin hasat sezonunun başladığını söyledi.

Yoldaş, yağışların uzun süre devam etmesinin ürün hasadını geciktirdiğini belirterek, bundan dolayı rekoltede geçen yıla göre biraz düşüş olabileceğini kaydetti.
"Pazaryeri boncuğu"nun bölgede yüzlerce çiftçiye kazanç sağladığını dile getiren Yoldaş, şöyle devam etti:"Tescilli fasulyeyi irili ufaklı 500'den fazla çiftçi ekiyor. 1 - 2 dönüm ekip normal gelirine ek olarak ekenler de var. Üründe artık hasat zamanına geldik. Fasulyenin toptan kilogram fiyatı 5 lira ile 6,5 lira arasında değişiyor. İstanbul bizim birinci pazarımız. Eskişehir, Bursa, Kocaeli'ye de önemli oranda ürün gönderiyoruz. Yıllık bin 500 ile 2 bin tonluk bir üretim kapasitesine sahibiz." - "Fiyatlar 4 liranın altına düşmezse üretici emeğinin karşılığını alır"Üretici Abdullah Duman da "Pazaryeri boncuğu"nun ilçe çiftçisinin ana geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Hasadına başladıkları mahsulde fiyatların kendilerini memnun ettiğini anlatan Duman, "İlçemizde yetişen boncuk fasulyenin aroması çok yüksek, o yüzden çok lezzetli olur. Ürünümüzde asla kılçık çıkmaz. Sezon yeni başladı.
İnşallah sezon sonuna doğru kilogram fiyatları 4 liranın altına düşmez ve çiftçimiz de emeğinin karşılığını almış olur." ifadelerini kullandı.

Asad Muhabir Allah 

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