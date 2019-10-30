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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pazarlar Anadolu Lisesi Mehmetçiğe selam yolladı

Pazarlar Anadolu Lisesi Mehmetçiğe selam yolladı

Öğrenciler tarafından hazırlanan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek görüntüleri

Sosyal Medya İstiklal Marşı Öğretmenler Lise Öğrenci Öğrenciler 

-12. sınıf öğrencisi Samet Bektaş ile röportaj
-12. sınıf öğrencisi Halil Coşkun ile röportaj
-Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse ile röpartaj

( KÜTAHYA )- Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı İstiklal marşı klipi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. KÜTAHYA

- Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki lise öğrencileri hazırladıkları kliple destek verdi. Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı İstiklal marşı klipi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Pazarlar ilçesindeki Anadolu Lisesi öğretmenleri eşliğinde eğitim gören öğrencilerin rol aldığı klipte duygulu dolu anlar yaşandı. Okul Müdürü Erol Köse'nin selamlaması ile başlayan klipte öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe İstiklal Marşı'nı 10 kıtasını okuyarak destek verdi. Sosyal medyada beğeni toplayan klip kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. Pazarlar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Samet Bektaş, "Barış pınarı Harekatında görev yapan askerimize selam gönderiyoruz. Biz her zaman hazırız" dedi.
12. sınıf öğrencisi Halil Coşkun ise, "Suriye'de görev yapan askerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğin Türkiyesi olarak her şartta ve her koşulda görev üslenmeye hazırız" dedi.
Hazırladıkları koreografi ile harekatta görev alan Mehmetçiğe destek verdiklerini söyleyen Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize; önce Ahlak, saygı, bayrak, vatan, millet, ve devlet sevgisini benimsetmemiz gerekmektedir. Bunu da fiili olarak tüm öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin katılımları ile yaptık.Öğrencilerimizin belleklerinde iz bırakacak şekilde bu tür etkinlik düzenledik. Gündemde olan selamlamayı, İstiklal Marşı eşliğinde bir klip çekip askerimize destek verdik. Duygu yüklü bir klip oldu. Sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından beğenildi. Sahada ve masada kazandıran Rabbimize şükürler olsun. Şanlı Ordumuza ve komutanlarına Kütahya'nın Pazarlar İlçesinden selam olsun " dedi.

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