Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Pazarın kralı' araba parasına satıldı

'Pazarın kralı' araba parasına satıldı

Pazarlıktan görüntü

( BURSA ) BURSA

Ayetler Kurban Bayramı Hayvan Pazarı Hayvan 


- Kurban bayrama sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarında Artvin'den getirilen "Kral" isimli tosun 23 bin liraya alıcı buldu. 11 Ağustosta idrak edeceğimiz kurban bayramı için doğu ve güneydoğu vilayetlerinden getirilen kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı. İnegöl hayvan pazarında en büyük kurbanlığı ise Artvin'den geldi. 1 ton 300 kilo ağırlığındaki tosun 23 bin TL'ye bir iş adamına satıldı. Kral isimli tosun, ikinci el araba fiyatına satılmış oldu. 14 yıldır İnegöl'e Artvin'in Şavşat ilçesinden kurbanlık getirdiğini söyleyen Murat Seçkin, pazarın en büyük tosunun kendilerinde olduğunu belirterek, "İnegöl hayvan pazarının en büyük tosunu Kral. Sipariş üzerine hususi olarak getirdik. Getirdiğimizden birkaç gün sonra bir işadamına 23 bin TL'ye sattık. 1 tonun üzerinde bir hayvanımız daha var, 22 bin TL istiyoruz. Onu daha satmadık. Bayram yaklaştıkça satışlar yavaş yavaş başladı.
En büyük sıkıntımız maliyetlerimizin yüksek olması" diye konuştu.
Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar fiyatların geçen yıla nazaran normal olduğunu söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı