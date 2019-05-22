Pazarda taşlı sopalı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Adıyaman 'da pazarda taşlı sopalı kavga - 2 yaralı - Yaralıların ambulansa taşınması - Polisin güvenlik önlemi alması, Adıyaman 'da pazarda taşlı sopalı kavga: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Yılmaz (31) ve Abdullah Ayaz (63) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından pazarda güvenlik önlemi aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım