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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Pazarda satılan 120 saka kuşu, el konularak doğal ortamlarına bırakıldı - ADANA Haberi

Pazarda satılan 120 saka kuşu, el konularak doğal ortamlarına bırakıldı - ADANA Haberi

- Saka kuşlarının bırakılması Adana 'da pazarda satılan kuşlara el konulduADANA (AA) - Adana 'da pazarda satılan 120 saka kuşu, el konularak doğal ortamlarına bırakıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda kurulan pazarda cins kuşların yakalanarak satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Pazarda denetim yapan ekipler, 120 saka kuşuna el koydu, satıcılar hakkında işlem yaptı.Kuşlar, doğal ortamlarına bırakıldı.

Akalan Irak 

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