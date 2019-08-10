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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Pazarda sahiplerinin elinden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

Kaçan boğalar

Kaçan Kurbanlık Akalan Hayvan Pazarı Kaçış Hayvan 

-sahiplerinin boğa arkasından koşması
-Kızgın boğanın sağa sola kaçışması
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı. Şanlıurfa’da hayvan pazarından alındıktan sonra kamyonetlere konulmak istenen 2 kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın arkasından koşan sahipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesilmek üzere kent merkezine götürüldü. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
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