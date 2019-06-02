Pazarda Ramazan Bayramı yoğunluğu Haberi

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( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Vatandaşları bayram heyecanı sardı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan Bayramına sayılı günler kala çarşı pazar hareketlilik yaşanıyor. Şuhut Çarşı Pazarında 9 günlük tatilin yoğunluğu başladı.

Vatandaşlar evlerinin eksiklerinin tamamlandığı, bayramlık alışverişlerin yapıldığı gezmelerini sahur vaktine kadar sürüyor. Çarşı merkezinde kurulan pazara akın eden vatandaşlar hem kendilerine hem de çocuklarına bayramlık kıyafetler alırken, pazar esnafları ise alışverişlerin yoğunluğundan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

Pazar esnafı Halil Koç bayram hareketliliği ile ilgili açıklamalarında, "Bereket versin diyelim, yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. Evet vatandaşlar alışveriş yapıyorlar. Çarşı ortamı Ramazan Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla kalabalık. İşlerimiz idare eder" dedi.

Pazar esnafı Hasan Şener ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Şu anda Şuhut Pazarındayız. Şuhut Pazarımız çok güzel Allah razı olsun herkesten. Alışverişlerimiz çok hareketli mübarek Ramazan ayınında bereketinden dolayı Allah’a çok şükür. Çalışmalarımız ve ticaretimiz bayram havasında geçiyor. Çok güzel şu anda her şey çok güzel. Müthiş bir kalabalık var pazarımızda, her şey dört dörtlük. Allah razı olsun devletimizden" ifadelerini kullandı. Pazarda alışveriş yapan müşteri Hüseyin Özdemir de "Ramazan Bayramı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok güzel gidiyor hazırlıklar kalabalık şu anda. Bayramlık olarak pantolon, tişört ayakkabı ne ihtiyacımız varsa onları alıyoruz. Biraz daha paramız oluverse daha güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

