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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik oldu

Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik oldu

Yaralı kadından detaylar

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Alışveriş En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 

-Sedyeyle alınması

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarda önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılan yaşlı kadın yaralandı. 75 yaşındaki Emine B, yakınlarıyla birlikte pazara alışveriş için gitti. Pazarda yürüdüğü sırada önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılarak düştü. Yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SA-MŞ)
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