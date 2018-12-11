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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Pazarda bez torba dağıtıldı - ADANA Haberi

Pazarda bez torba dağıtıldı - ADANA Haberi

- Pazardan genel ve detay - Bez torba dağıtılması - Zeydan Karalar'ın torba dağıtması - Karalar'ın açıklaması - Pazarda alışveriş yapan Mustafa Acar'ın konuşması Adana 'da pazarda bez torba dağıtıldı - Seyhan Belediyesince, “Bez Torba Kullan Doğayı Koru” projesi kapsamında pazarlarda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıtımı yapıldı - Belediye Başkanı Zeydan Karalar: - "Yılbaşından sonra da bez torba dağıtmaya devam edeceğiz"ADANA (AA) - Adana 'da Seyhan Belediyesi tarafından pazarlarda bez torba dağıtıldı.Belediye görevlileri, 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli olarak verilecek ve doğa kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı “Bez Torba Kullan Doğayı Koru” projesi kapsamında, pazarlarda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıttı.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da projeye dikkati çekmek için Denizli Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında bez torba dağıttı.
Vatandaşlarla sohbet eden Karalar, plastik poşetler yerine, dağıtılan bez torbanın kullanılmasını istedi.Belediye Başkanı Karalar, yaptığı açıklamada, yılbaşından itibaren ücretli olacak plastik poşetlerin doğaya çok fazla zarar verdiğini anlattı.Çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla bez torba dağıttıklarını belirten Karalar, "Bu, bizim ilk çalışmamız değil. Üçüncü kez bez torba dağıtıyoruz. Çevre dostu bir belediyeyiz. Herkesi çevre dostu olmaya davet ediyoruz. Hem de yılbaşından itibaren poşetler ücretli olacak, vatandaşın parasının cebinde kalmasını istiyoruz. Yılbaşından sonra da bez torba dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Pazarda alışveriş yapan Mustafa Acar, plastik poşet kullanmamanın, kendileri için daha iyi olduğunu söyledi.

Dağıtılan bez torbayı kullanmaya başladığını ifade eden Acar, "Ben daha önce hiç bez torba ile alışveriş yapmadım. İlk defa yapıyorum, bunun için memnunum." dedi.
Zekiye Gül da Seyhan Belediyesine bez torba dağıttıkları için teşekkür etti.

Alışveriş Yılbaşı Semt Pazarı 

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