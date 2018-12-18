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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Pazarda alışveriş yaparken kafasından vuruldu - ÇANAKKALE

Pazarda alışveriş yaparken kafasından vuruldu - ÇANAKKALE

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin incelemeleri - Çanakkale 'de halk pazarında alışveriş yapan bir kadın, aralarında husumet bulunan iki kişinin silahlı kavgası sırasında kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de halk pazarında iki kişinin tartışması sırasında arada kalan bir kadın, silahla başından vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre, kentte salı günleri kurulan halk pazarına giden Hasan T, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen arkadaşı ile karşılaştı.Tartışmaya başlayan ikili arasında büyüyen kavga sonrasında Hasan T, silahla 3 el ateş etti.Bu sırada pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35) silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı alanda bulunan bir kişinin ise mermi sırtını sıyırıp geçti.Çayırlı, olay yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, şüpheli Hasan T'yi kısa sürede yakaladı, silaha el konuldu.

Alışveriş Silahlı Kavga Akkale Mermi Halk Pazarı 

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