Pazarcının satışlarına 'diksiyon' dopingi...Esnafın şiir albümü çıkarabilmek için aldığı diksiyon dersi pazarda satışlarını arttırdı İzle

-Pazardan detaylar

-Diksiyon öğretmeni ile röportaj

-Pazarcı ile röportaj



( ADANA -ÖZEL) Pazarcının satışlarına "diksiyon" dopingi...Esnafın şiir albümü çıkarabilmek için aldığı diksiyon dersi pazarda satışlarını arttırdı ADANA



- Adana'da pazarcılık yapan bir esnaf şiir albümü çıkarabilmek için aldığı diksiyon dersi pazarda satışlarını artırdı. Şiir albümü çıkarabilmek için devlet tiyatroları sanatçısı, oyuncu ve rejisör Murat Aslan’dan 2 yıl boyunca diksiyon eğitimi alan 42 yaşındaki pazarcı İbrahim Güneş'in, meyve sebze sattığı semt pazarlarındaki işleri açıldı. Diksiyon eğitiminin bütün hayatını etkilediğini açıklayan Gürbüz, “Kendimi artık daha iyi bir şekilde ifade etmeye başladım ve kendime olan öz güvenim arttı” dedi.

Daha önce çıkardığı şiir albümünü beğenmediğini belirten Gürbüz, “Albümde bir ifade bozukluğu olduğunu fark ettim. Murat hocamla kayıt stüdyosunda karşılaştık. Ders verip vermeyeceğini sordum. Olumlu yanıt alınca yaklaşık 2 yıl boyunca diksiyon eğitimi aldım. Kısa sürede diksiyon dersinin faydalarını görmeye başladım. Diksiyon dersi iş hayatımdan ziyade bütün hayatıma olumlu etkiler yaptı” diye konuştu.

Daha önce kendini iyi bir şekilde ifade edemediğimi anlatan Gürbüz, “Diksiyon dersiyle cümle içerisindeki vurguyu tamamlamayı, sesi maskeden verdikten sonra karşımdaki insanın beni anladığını hissettim. İnsan bir yere gittiğinde bir şeyler anlattığı zaman kendinden emin olmalı. Eskiden bende bu eminlik yoktu. Diksiyon dersiyle kendimden emin olmaya başladım. Bu durumda gerisinin hiç önemi olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Semt pazarlarında tezgah açarak satış yaptığını anımsatan Gürbüz, şöyle devam etti: "Diksiyon eğitimi aldıktan sonra müşterilerimle daha iyi iletişime geçiyordum. Satış yaparken de artık kendimi daha iyi bir şekilde ifade etmeye başladım. Müşterilerimi de daha iyi anlamaya başladım. Diksiyonumun etkisiyle satışlar 2 katına çıktı. Hatta bundan dolayı benden fazla ücret almayan hocama giderek, benim satışlarım arttı. Ders ücretini arttıralım diye teklifte bulundum. Ama hocam bunu kabul etmedi." Uzun yıllardır diksiyon eğitimi veren devlet tiyatroları sanatçısı, oyuncu ve rejisör Murat Aslan, her meslek grubundan insana eğitim verdiğini kaydetti.

Her yaştan, herkesimden öğrencisi olduğunu ifade eden Aslan, “Doktor da var, öğretmen de var, işçi de var politikacı da var. İlginç meslek gruplarından insanlar da geldi. Mesela bir hamal gelmişti. Nişanlısıyla daha bir iletişim kurabilmek için diksiyon eğitimi aldı. İbrahim Güneş ile bir seslendirme stüdyosunda karşılaştık. Diksiyon dersi almak istediğini söyledi.



Mesleğini sorduğumda, ‘Pazarcıyım. Semt pazarında domates satıyorum’ dedi.

Pazar tezgahında domates satan bir öğrencim oldu. 2 yıl boyunca benden ders aldı” dedi.

Güneş’in bir gün yanına gelerek ders ücretini arttırmasını istediğini belirten Aslan, “Nedenini sorduğumda, ‘Pazarda yan yana beş tane domates tezgahı var. Herkes bağırıyor. Benim sesim maskeden çıktığı için sizden aldığım eğitimden dolayı daha iyi bir ses çıkartıyorum. Diyaframımı kullanıp ‘domates’ diyorum herkes bana geliyor. Yandaki domatesçiler benden gıcık almaya başladı.

Sizin sayenizde daha fazla para kazanmaya başladım bu yüzden size verdiğim parayı artırmak istiyorum’ dedi.

Bu olaydan dolayı çok mutlu oldum ve ücreti arttırmadım” diye konuştu.



