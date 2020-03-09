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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Pazarcıların yer kavgası kanlı bitti

Pazarcıların yer kavgası kanlı bitti

-Olay yerinden detay

İlk Müdahale Pazarcı Ayakkabıcı Güvenlik Kamerası Pazarcı Esnafı 

--Olay yeri inceleme detay
--Olayı gören pazarcı rop

( BİLECİK )- Yaşanan tartışma kavgaya dönünce ikili birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı BİLECİK

- Bilecik'te komşu iki pazarcı arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönünce iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'te her hafta Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarın tuhafiye ayakkabıcı tezgâhı kuran Ekrem Çetintaş ile giyim malzemesi satan Nuri Çakıcı arasında yer tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce ikili birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı.
İkili çeşitli yerlerinden yaralanırken, kavgayı diğer pazarcı esnafı ayırdı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı alanda geniş çaplı incelemeler başlatırken, güvenlik kamerasının önünde olay sonrası güvenlik kamerasının çalışmadığı öğrenildi. Olayı gören bir pazarcı esnafı, tezgâhların açıldıktan sonra şahısların birbirlerine girdiğini anlatarak, "Biz araya girdik, ayırdık. İki yaralı vardı. Kavga edenler 4 kişiydi. 2 oradan 2 buradan" dedi.
Öte yandan Nuri Çakıcı'nın 2 hafta önce şuan tezgâh açtığı yeri 1 yıllığına kiraladığı, o yere de Ekrem Çetintaş daha önceden belediye haftalık kira bedeli ödeyerek tezgâh açtığı öğrenildi.
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