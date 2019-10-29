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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Pazarcıları vuran emekli polise tahliye

Pazarcıları vuran emekli polise tahliye

arşiv görüntüler

( BURSA )- Bursa’da mandalinayı beğenmeyince iki pazarcıyı vuran emekli polis tahliye edildi BURSA

Pazarcı Polis Memuru Emekli Polis Dövme Hapis Cezası 


- Bursa’da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polis tahliye edildi. 2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli polis memuru Gürkan E., tartıştığı pazarcıları Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu’yu vurdu. Olayın ardından emekli polis memuru tutuklandı. Hakkında 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan müebbet, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Gürkan E.'nin yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Gürkan E., “Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmada silahla yaralanan Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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