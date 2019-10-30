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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti..2 yaralı

Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti..2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Alacak Verecek Meselesi Semt Pazarı Pazarcı Esnafı Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Polislerden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Ambulansa bindirilen kadın yaralıdan görüntü
-Bıçaklanan yaralıdan görüntü
-Gözaltına alınan şahıslardan görüntü

( DENİZLİ )- Pazarda esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı DENİZLİ

- Denizli’de Pazar esnafı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Muhammet Ş., (24) isimli esnaf ile ismi henüz öğrenilemeyen başka bir pazarcı esnafı arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Ş. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaşanan arbede sırasında yere düşen Zeynep E., (32) isimli kadın da kafasından yaralandı. Kavga sonrası pazarda büyük panik yaşanırken, yaralılar kurtulmak için Pazar yerine yakın bir kahvehaneye sığındı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen polis ekipleri olayı kontrol altına alarak büyümesini önledi. Ardından Muhammet Ş., ve Zeynep E., bölgeye gelen 112 Acil servis ambulanslar ile Servergazi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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