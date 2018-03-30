Pazarcı kadın, Mehmetçik yararına kermes düzenledi İzle

-KERMESTEN YİYECEK ALAN VATANDAŞLAR

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-SABRİYE KIRICI RÖPORTAJ

-GENEL GÖRÜNTÜ



( ANTALYA ) ANTALYA



- -Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde pazarcılık yapan Sabriye Kırıcı, sınır ötesi operasyon yapan Mehmetçiğe destek olmak için elleriyle hazırladıkları pasta, tatlı ve börekleri satarak Mehmetçik Vakfına bağış yaptı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Sabriye Kırıcı, Mehmetçik yararına kermes düzenledi.

Mehmetçiğin özveri ve gayretini televizyonlarda izlediğini ve çok duygulandığını belirten Kırıcı, arkadaşlarını organize ederek bir kermes düzenleme kararı aldı. 10 günlük bir hazırlığın ardından, her cuma günü tezgah açtığı pazar yerinde bu kez kermes için stant açtı. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Elmas, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşları kermeste buluşturan Kırıcı, "Televizyonda Mehmetçiğimizi izlediğimde çok duygulanıyorum. Bunun için bir şey yapmak istedim. Arkadaşlarımla konuştum, 10 gündür bu kermese hazırlanıyoruz. Ürünlerimizin hepsi el emeği göz nuru. Toplanan parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız" dedi.



