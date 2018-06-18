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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pazarcı eyleminde meyve-sebzeler havada uçuştu Haberi

Pazarcı eyleminde meyve-sebzeler havada uçuştu Haberi

-Eylemden genel detay görüntüler

Pazarcı Yumurta Mahkeme Kararı Pazarcı Esnafı Irak 

--Faysal Acar ve diğer esnafların konuşmaları
--Belediyeden görüntü

( İZMİR ) -- Pazarcılar elde kalan ürünlerini bir kez daha belediyeye fırlattı İZMİR

- İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yerinin kapatılmasının ardından yeni yer gösterilmeyen pazarcı esnafı, ellerinde kalan ürünleri bir kez daha Bayraklı Belediyesi binasına fırlattı. Yumurta ve meyve-sebzelerin havada uçuştuğu eylemde, bir esnaf mağduriyetlerinin aylardır giderilmediğini belirterek üzerindeki kıyafetleri yırttı. İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yeri yaklaşık 6 ay önce mahkeme kararıyla kapanınca, kendilerine başka bir alan gösterilmeyen esnaf da her hafta eylemlerini sürdürdü. Geçen haftalarda satamadıkları meyve, sebze ve tekstil ürünlerinin bulunduğu kasalar ile tartılarını Bayraklı Belediyesinin güvenlik kapısından içeriye fırlatan esnaflar, bu hafta da bir kamyonete yükledikleri yumurta ve meyve-sebzelerle aynı eylemi yaptı. Kadın ve çocukların da bulunduğu eylemde esnaflar, "Hak, hukuk, adalet", “Verilen sözler hani nerede?” sloganları atarken, bir esnaf üzerindeki gömleği yırtarak duruma tepki gösterdi. "İcra kağıdı gönderiyorlar" Mağdur olan esnaflar adına konuşan Faysal Acar, "Esnafın evine icra kağıdı gönderiyorlar. Bu İzmir'de bir zulümdür. Bize 'bunlar AK Parti seçmeni' diyorlar. Burada her partiye oy veren seçmen var. 860 esnafın tamamının tek bir partili olması mümkün mü? Bizim aramızda AK Parti'li varsa bize hizmet vermeyecekler mi? Ülkenin yönetimine nasıl talip oluyorlar?" dedi.
Acar, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalmadıkları kapı bırakmadıklarını ifade ederken, tehdit edildiklerini de öne sürdü. (CA-
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