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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pazar yerine türkülü açılış

Pazar yerine türkülü açılış

Gencin türkü söylemesi

Pazarcı Kışla Irak 

-Genel ve detay

( ANKARA )- Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar, 15 yaşındaki Ömer Taşçı'dan okula gitme sözü aldı ANKARA

- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde pazar yerinin açılışında türkü söyleyen 15 yaşındaki pazarcı sesi ile mest etti. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Seğmenler pazar yeri açılışında 15 yaşındaki Ömer Taşçı, tezgah başında söylediği türkü ile alkışları topladı. Okulu bıraktığı öğrenilen Ömer’e, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan uyarıda buldu. Kaymakam Bilgihan, Ömer'in pazarın ilk günü olduğu için ailesine destek olduğunu ifade ederek, “Kendisinden söz aldık. Açık liseye kaydını yaptıracak. Eğer kaydını yaptırmazsa pazara alınmayacak” dedi.
15 yaşındaki Ömer, okula gitmek için söz verdikten sonra ‘Kara Gözlüm’ türküsünü seslendirdi. Pazarda yaşları küçük olduğu öğrenilen çocuklar için de talimat verildi.
Okulu bıraktıkları öğrenilen çocukların okula gitmeleri için teşvikte bulunulurken, Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftçi çocuklara yaşları küçük olduğu için bir daha pazarda tezgahtarlık yapamayacaklarını söyledi.

(AYŞ-BC-CC-Y)
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