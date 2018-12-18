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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Pazar yerindeki kavgada silahlar konuştu, bir kadın başından vuruldu

Pazar yerindeki kavgada silahlar konuştu, bir kadın başından vuruldu

olay yeri

İlk Müdahale Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-yaralının taşınması

( ÇANAKKALE -EK)- Alışveriş yaparken başından vurulan kadın hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor ÇANAKKALE

- Çanakkale’de iki kişi arasında çıkan kavgada seken kurşun pazarda alışveriş yapan kadına isabet etti. Başından vurulan kadın ağır yaralanırken, pazarda panik yaşandı. Olay bugün Çanakkale Belediyesi Pazar Yeri’nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Pazar yerinde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahını çekerek ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan kurşunlardan biri pazar yerinde alışveriş yapmakta olan Filiz Çayırlı’nın sol şakağından girerek beynine isabet etti. Talihsiz kadın başına isabet eden kurşunla birlikte yere yığıldı. Pazar yerinde büyük panik yaşandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, 112 sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor. Firar eden zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polis merkezindeki sorgusu sürüyor.
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