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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pazar yerinde yangın - ZONGULDAK

Pazar yerinde yangın - ZONGULDAK

- Yangından detaylar - Röportaj Zonguldak 'ta pazar yerinde yangın - Kozlu ilçesinde pazar yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştuZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Ertan Şahin Bulvarında bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bazı tezgahlara sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi ile Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.Öte yandan tedbir amaçlı ilçenin elektrikleri kısa süreliğine kesildi. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ile Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını belirterek, "Bizi mutlu eden insanlara bir şey olmaması. Bu gibi olaylarda önce cana bir şey olmasın. Gerisi bir şekilde hallolur, onda sıkıntı olmaz." diye konuştu.

Güvenlik Önlemi 

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