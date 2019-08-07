Pazar yerinde yangın 7 dükkan kullanılmaz hale geldi

-EKİPLERİN MÜDAHALE ETMESİ

-KOZLU BELEDİYE BAŞKANI ALİ BEKTAŞ İNCELEME

-ALİ BEKTAŞ AÇIKLAMA



( ZONGULDAK )- Bayram arefesinde Pazar yerinde büyük yangın ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kapalı pazar yerinde yangın çıktı. Bayram arefesinde çıkan yangından yaklaşık 10 dükkan kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın akşam saat 21:00 sıralarında ilçede bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; pazar yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyümesi üzerine Pazar yerinin orada bulunan trafoda patlama meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında bölgeye Zonguldak Belediyesi ve Kozlu Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangında kapalı Pazar yerinde bulunan iş yerinde yaklaşık 10 dükkan yanarken içeride bulunan ürünler tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın sonra Pazar yerinde incelemelerde bulunana Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, “Bayram arefesinde böyle bir olayın yaşanması üzücü. Açık olan tezgahlarda bir sorun yok. Hasar gören 7 dükkan var. Altından kalkılmayacak bir şey yok. Bizi en çok mutlu eden kimsenin canına bir şey gelmemesi çünkü bir anda yüksek dumanla beraber geldi. Dumandan zehirlenenler olabilirdi. Hiçbir vatandaşımız sıkıntı çekmesin bayram arefesinde sıkıntılar dertler var ama devlette dertleri çözmek için vardır. Büyük geçmiş olsun daha büyük tehlike olabilirdi” şeklinde konuştu.



