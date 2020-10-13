Pazar esnafını hem marketler hem korona virüs vurdu

-Pazarcı esnaflarla röp.



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya Meyve ve Sebze Pazarı esnafları, her köşe başına açılan marketler ve virüs nedeniyle işlerinin iyice azalması nedeniyle şikayet ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Malatya Meyve ve Sebze Pazarı, boş günlerini yaşıyor. Meyve ve Sebze Pazarı esnaflarından Ahmet Elmas, işlerin durgun olduğunu belirterek, “Korona virüs salgını biz esnafları da mağdur etti” ifadelerini kullandı. Elmas, “ Korona virüs salgını nedeniyle işlerimiz iyi değil. Esnaf olarak mağdur oluyoruz. Salgın nedeniyle vatandaşlarımız pazara gelmiyorlar. Kışlık turşu işi yapıyoruz. Fiyatlarımız uygun 6 TL ile 7 TL arasında fiyatlarımız. Ancak önümüzdeki günlerde 10 lirayı bulur. Yani şuan ucuz ama daha sonra pahalanır. Çünkü kış mevsimine doğru gidiyoruz. Turşuluk salatalık 6 lira, domates 3 lira havuç 2.50 liradan satıyoruz” dedi.

“Pazarda fiyatları ucuz vatandaşlarımızın ilgisi yok “ Esnaflarından Celal Kılıç ise “Malatya Meyve ve Sebze Pazarında fiyatlarımız uygun ama vatandaşlarımızın ilgisi yok. Korona virüs salgınından dolayı vatandaşlar dışarı çıkmıyor. Kalabalık yerlere gelmiyorlar. Bu nedenle pazarı fazla tercih etmiyorlar. Meyve ve Sebze Pazarında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Vatandaşlar rahatlıkla gelip alış veriş yapabilirler” şeklinde konuştu.

Esnaflarından Recep Karadağ da, turşuluk dönemi olduğu için pazarın kalabalık olması gerekirken, virüs nedeniyle çok seyrek olduğunu dile getirip, “Malatya Meyve ve Sebze pazarında vatandaşlarımızın ilgisi yok. Pazar boş diyebilirim. Sadece çalışan arkadaşlarımız var. Köylü de virüs nedeniyle çarşıya gelmiyor. Gelmeyince de mecbur iş olmuyor. Pazarda çalışanlar kendi maaşını bile çıkaramıyorlar. İşler durgun” diye konuştu.

Her cadde ve sokak başına açılan marketlerden dolayı da işlerinin azaldığını vurguladı. (SD-NA-SD-



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