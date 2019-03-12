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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Pazar alışverişine İstiklal Marşı arası

Pazar alışverişine İstiklal Marşı arası

Alaşehir pazar yerinden genel görüntü

Şehit Pazarcı Alışveriş 

-Vatandaşlarla röportaj
-Belediye başkanı Ali Uçak konuşma

( MANİSA )- Alaşehir Belediyesinden sosyal deney MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında pazar yerinde belediye hoparlörlerinden aniden İstiklal Marşı okundu. Duyarlılık gösteren vatandaşlar ve esnaflar alışverişi keserek İstiklal Marşı'nı okudu. Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla sosyal deney gerçekleştirildi.
Sosyal deney kapsamında vatandaşlardan habersiz belediye hoparlörlerinden Alaşehir pazar yerinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. İstiklal Marşı'na duyarlılık gösteren vatandaşlar ve pazarcı esnafları alışverişi keserek İstiklal Marşı'nı okudu. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibinin de etkinlikte yer aldı. Vatandaşların İstiklal Marşı'na duyarlılık göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Uçak, "Alaşehirli vatandaşlarım bu anlamlı günde böyle duyarlı olması beni çok duygulandırdı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi Allah bir daha böyle bir marş yazdırmasın" dedi.
(HK-AY-
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