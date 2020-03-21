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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Pazar alışverişi yapan vatandaşlara dezenfektan sıkıldı

Pazar alışverişi yapan vatandaşlara dezenfektan sıkıldı

PAZAR ALIŞVERİŞİ YAPAN VATANDAŞLARA DEZENFEKTAN SIKILMASI

Sosyal Medya Alışveriş 

-ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE DEZENFEKTAN SIKILMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe pazarında alışveriş yapan vatandaşlara, Pazar esnaflarına ve yoldan geçen araç sürücülerine el dezenfektanı sıkıldı. Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bugün kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaşlara, Pazar esnaflarına ve yolda geçen araç sürücülerine el dezenfektanı sıkıldı. Sabahın erken saatlerinde pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ederken Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’te sosyal medyadan tüm ilçe halkını mümkün olmadığı sürece dışarı çıkmamaya davet etti.
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