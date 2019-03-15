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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Patronları işçilerini taşeron defineci yaptı...İnşaat temeli kazdıkları sanan işçilere defineci operasyonu: 15 gözaltı Haberi

Patronları işçilerini taşeron defineci yaptı...İnşaat temeli kazdıkları sanan işçilere defineci operasyonu: 15 gözaltı Haberi

Şüphelilerin adliyeye gruplar halinde sevk edilmesi

( DENİZLİ -ÖZEL)- Patronlarının inşaat temeli kazın dediği işçiler define aradıklarını gözaltına alınınca öğrendiler DENİZLİ

Jandarma Operasyonu Jandarma Karakolu Kaçak Kazı İnşaat Şirketi İnşaat Temeli 


- Denizli’de patronlarının inşaat temeli kazmak için iş makinesi ile Çivril’e gönderdiği 15 işçi, asıl yaptıkları işin patron adına define aramak olduğunu jandarma operasyonu ile gözaltına alınınca anladı. Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Çivril ilçesi Işık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, patronları müteahhit olan şirket çalışanı 15 kişi iş verenlerinin talimatı ile iş makinesi ile ilçeye geldi. Burada inşaat temeli kazdıklarını sanarak çalışmaya başlayan işçiler olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınınca aslında inşaat temeli değil define çıkarmak için kaçak kazı yaptıklarını öğrendi. Gözaltına alınan 15 kişi daha sonra jandarma karakoluna getirildi.
Alınan bilgilerde zanlıların yapılan ilk sorgularında Denizli’de bir inşaat şirketinde çalıştıklarını patronları tarafından Çivril’e gönderildiklerini ve kazı yaptıkları yerde define ya da tarihi eser olduğunu bilmediklerini söyledikleri öne sürüldü. 15 kişi sorgularının ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede definecilerin kaçak kazıda bulduğu bazı materyaller ile kazıda kullanılan bir iş makinesine el konuldu.
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