'Patroniçeler' fuhuş operasyonunda yakalandı Haberi

-Emniyetten çıkarılmaları



( ANKARA ) "Patroniçeler" fuhuş operasyonunda yakalandı ANKARA



- Ankara polisince yürütülen fuhuş operasyonlarında, kadınları fuhuşa zorlayan "Patroniçe" lakaplı 3 kadının da arasında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki fuhuş olaylarıyla ilgili başlattığı uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası operasyon için düğmeye bastı. 4'ü fuhuş evi olmak üzere 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda fuhuşa teşvik eden, zorlayan, fuhuş için yer ve imkan sağlayan, insan ticareti yapan “Patroniçe” lakaplı 3 kadın, fuhuş için kadın pazarlayan ve kadın temin eden 4 erkek ve para karşılığı fuhuş yapan aralarında yabancı uyruklu kadın şahısların da olduğu 8 kişi yakalandı. Çeşitli vaatlerle kandırılarak fuhuşa zorlanan 10 kadın ise bu kişilerin elinden kurtarıldı. Nüfus cüzdanlarına el koymuşlar Şüphelilerin yakalandıkları “fuhuş evlerinde” yapılan aramalarda çok sayıda uyarıcı haplar, cinsel içerikli ürünler, çok miktarda para, ziynet eşyası ve suç malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca kadınların nüfus cüzdanlarına örgüt liderlerince el konulduğu ve mağdur kadınların günlerce fuhuş evlerinden çıkarılmalarına izin verilmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen aralarında yöneticilerinde bulunduğu 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Fuhuşa zorlandığı tespit edilen 10 kadın ise ailelerine teslim edildi.

