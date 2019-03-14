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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu için katafalka konuldu - İSTANBUL

Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu için katafalka konuldu - İSTANBUL

- Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi - Patrik Mutafyan için son saygı duruşu - Cenaze töreni Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu için katafalka konulduİSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat eden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın naaşı, cemaat üyelerinin son saygılarını göstermeleri için katafalka konuldu.

Hastane Saygı Duruşu 

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