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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı

- Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı

-Tüten’in makineden çıkartılması (amatör kamera)

( SİVAS ) SİVAS

Amatör Kamera Kamera Amatör 


- Sivas’ta Patoz makinesine düşerek sıkışan işçiyi yara almadan itfaiye ekipleri kurtarmayı başardı. Sivas’ın Kızılca köyünde bugün meydana gelen olay yürekleri ağızlara getirdi. Abuzer Tüten isimli 70 yaşındaki çiftçi, buğday harmanında kullanılan patoz isimli ufalayıcı makinenin bir parçasını değiştirmek isterken ufalayıcı haznenin içerisine düştü. Haznede sıkışan Tüten yakınları tarafından 2 saat sonra fark edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerden yardım istendi. Tüten, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yara almadan kurtarıldı. Olay sırasında makinenin çalışmıyor olması Tüten’in hayatını kurtardı. (OE-GF-
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