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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Patoz makinesine kolunu kaptıran kişi öldü - ADIYAMAN Haberi

Patoz makinesine kolunu kaptıran kişi öldü - ADIYAMAN Haberi

- Patoz makinesine kolunu kaptırarak ölen kişinin yakınlarının morgun önünde bekleyişiPatoz makinesine kolunu kaptıran kişi öldüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Tut ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bülent Gültekin (20), Taşlıca köyünde ailesiyle tarlada çalıştığı sırada bir traktörün arkasına takılı patoz makinesine kolunu kaptırdı.Ağır yaralanan Gültekin, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gültekin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gültekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Hastane Cenaze 

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