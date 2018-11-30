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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Patnos'ta otobüs şarampole devrildi: 16 yaralı - AĞRI

Patnos'ta otobüs şarampole devrildi: 16 yaralı - AĞRI

- Patnos'ta trafik kazası - 16 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Jandarma ekiplerinin kazaya müdahalesi - Patnos Devlet Hastanesi Acil girişinden detay Ağrı 'da otobüs şarampole devrildi: 16 yaralıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Patnos ilçesinde, otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.Van - Patnos seferini yapan Bayram Tozun idaresindeki 04 P 5678 plakalı otobüs, Dedeli beldesi civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada yaralanan 16 kişi, 112 acil servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan 5'i yapılan ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası 112 Acil Servis Direksiyon 

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