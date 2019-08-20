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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Patnos’ta bir kadın sokak ortasında vuruldu İzle

Patnos’ta bir kadın sokak ortasında vuruldu İzle

Cesedin ambulansa kaldırılması

( AĞRI ) AĞRI

Cenaze Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 


- Ağrı'nın Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan (35) adlı bayan uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay'dan sonra kaçan zanlının yakalanması için şehirde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.
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