Patnos’ta bir kadın sokak ortasında vuruldu İzle



- Ağrı'nın Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan (35) adlı bayan uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay'dan sonra kaçan zanlının yakalanması için şehirde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.

