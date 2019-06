Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi beğeni kazandı Haberi

-Jandarma ekiplerinden detaylar

-Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç'ın konuşması

-Vali Türker Öksüz'ün konuşması

-Jandarma bomba ve uyuşturucu köpeklerinin gösterisi

-Vali Türker Öksüz ve beraberindekilerin jandarma stantları gezmesi



( KARS ) - Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü KARS



- Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü düzenlenen etkinlikler kutlandı. Etkinliklerde Jandarma ekiplerine yardımcı olan “İrmik” ve “Feyiz” isimli köpekler bomba ve uyuşturucu madde bulma gösterisi ise göz doldurdu. Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hükumet Konağı önündeki Atatürk anıtına İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Tören Jandarma Komutanlığında Vali Türker Öksüz, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Azerbaycan Kars Başkonsolusu Nuru Guliyev, daire amirleri, korucular ile davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda tebriklerin okundu. Jandarma Muharebe Yüzbaşı Semih Akkuzu tarafından Jandarma’nın tarihçesi okunduktan sonra Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç ve Vali Türker Öksüz birer konuşma yaptı. Albay Osman Kılıç, “Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgiyi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız” dedi.

Daha sonra konuşan Vali Türker Öksüz, “Kolluk kuvvetlerimizin önemli bir parçası olarak ülkemizin iç güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımız, eğitimli personeli, donanımı, disiplini, vatan sevgisi, üstün vazife bilinci ve kabiliyetiyle 180 yıldır görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Jandarma teşkilatımızın, ülke sathına yayılmış teşkilatı ve kadrosuyla, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması ve kamu düzeninin temini için gösterdiği özveri gayreti büyük bir memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ulusal ve uluslar arası alanda saygın güvenilir, mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olarak her türlü şart ve ortamda vatanımıza ve milletimize hizmet etmektedir. Vatan millet ve cumhuriyetimize sadakatle bağlı insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, güvenilir, çalışkan, jandarma teşkilatımızın büyük bir görev aşkı ve sorumluluk anlayışı içinde gerektiğinde canı pahasına ortaya koyduğu cesur, kararlı ve özverili çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından arama ve tarama faaliyetlerinde Jandarma ekiplerine yardımcı olan “İrmik” ve “Feyiz” isimli köpekler mayın ve uyuşturucu madde bulma gösterisi yaptı. Köpeklerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Program daha sonra başarılı personele protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından program Jandarma standının gezilmesiyle sona erdi.