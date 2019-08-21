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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Patlayıcı bulunan paket imha edildi - ŞANLIURFA

Patlayıcı bulunan paket imha edildi - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa 'da patlayıcı bulunan paket imha edildi - Yolun trafiğe kapatılması - Güvenlik önlemlerinin alınması görüntüleri - Paketin fünyeyle patlatılması - Yolun trafiğe tekrar açılması görüntüleri Şanlıurfa 'da patlayıcı bulunan paket imha edildi - Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da yol kenarında içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paket fünyeyle patlatıldı.Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun Akabe mevkisinde Polis Hatıra Ormanı'nın yakınında şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine uzman ekipler sevk edildi.Yol trafiğe kapatılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Çevrede emniyet tedbirleri alındıktan sonra paket, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.Pakette patlayıcı madde olduğu tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.Patlayıcı maddenin cinsi ve miktarının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.Ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Şüpheli Paket Güvenlik Önlemi Fünye Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

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