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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Patlayan trafo alev alev yandı... Çorum sanayisinde üretim durdu Haberi

Patlayan trafo alev alev yandı... Çorum sanayisinde üretim durdu Haberi

yeni trafonun yanma anı

Fabrika Jandarma Trafo Merkezi Yangına Müdahale İtfaiyeciler 

-yangına müdahale edilmesi
-itfaiye ekiplerinden görüntü
-köpük içinde kalan itfaiyecilerden görüntü
-Vali Mustafa Çiftçi'nin olay yerine gelmesi,olay hakkında bilgi alması ve açıklamaları

( ÇORUM )- Vali Mustafa Çiftçi olay yerine giderek incelemelerde bulundu- Yanan trafo nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi’ne enerji verilemezken işçiler tahliye edildi- Yangına müdahale eden itfaiyeciler köpük adama döndüler ÇORUM

- Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki trafoda patlaması sonucu yangın çıkarken, sanayide üretim durdu. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde OSB’deki trafo merkezinde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile patlayan trafo alev alev yanmaya başladı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri TEİAŞ görevlileriyle birlikte yangına müdahale etti. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan trafoya köpükle müdahale edilirken itfaiye ekipleri de adeta köpük adama döndü. Sanayide üretim durdu patlama nedeniyle TEİAŞ’ın trafolarından beslenen, Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Yolu, Mimar Sinan, Akkent, Küçük Sanayi Sitesi, Gıta Toptancıları Sitesi ve Çevre Yolu civarına elektrik verilemiyor. Çok sayıda fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim durdu. Fabrikalarda çalışan işçiler tahliye edildi. Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde incelemelerde bulundu Yangının duyulmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Organize Sanayi Bölgesi’ne giderek incelemelerde bulundu. OSB Müdürü Yaşar Şahin ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yağlı ile trafo merkezini gezen Vali Çiftçi, olay hakkında bilgi aldı. Trafo merkezinde meydana gelen patlamadan dolayı yangın çıktığını açıklayan Vali Çiftçi, “TEİAŞ görevlileri, itfaiyenin özverili çalışmaları sonucu yangın şuanda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam edilor. Soğutma çalışmalarından sonra teknik inceleme yapacak ve yangının çıkış nedeni de ortaya çıkacak. Yangından dolayı OSB, Çorum’un bir kesimi Sungurlu ilçemiz etkilendi. İnşallah yarın normale dönmeyi planlıyoruz” dedi.

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