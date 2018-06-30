Patlayan su borularından akan sular sokaklara taştı

-İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

-AKAN LAĞIM SUYU

-GASKİ EKİPLERİ

-ÇOCUKLAR BİSİKLETLERİNİ KUCAKLARINA ALMALARI

-RÖGARDA ÇIKAN KAPLUMBAĞA ÖLÜSÜ

-AKAN İÇME SUYU

-PATLAYAN YENİ SU BORUSU

-VATANDAŞLA RÖPORTAJ



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle patlayan borulardan akan sular ilçedeki cadde ve sokaklara aktı. İslahiye’de devam alt yapı çalışmaları sonucunda ilçenin çeşitli yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu borularında meydana gelen patlamalar sonucunda ilçenin çeşitli cadde ve sokakları su altında kaldı. İslahiye‘de devam eden alt yapı çalışmalarında ekiplerce döşenen kanalizasyon ve su borularının üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğünce sıcak asfalt döktü. Su borularına su verilmesinden sonra ilçenin çeşitli yerlerinde özellikle Garnizyon ve Hakkı Demirel caddeleri üzerinde su patlakları meydana gelirken, yeni döşenen su boruların yırtılması sonucunda borulardan su akmaya başladı.

Vatandaşlar akan suyu temizlerken, alt yapı çalışmalarını yürüten yükleyici firmanın işlerini iyi yapmadığını ve yapılan çalışmalarda asfalt döşenmeden önce döşenen borulara su verip denemesi gerektiğini belirtiler. Öte yandan İslahiye Hacı Ali Öztürk Mahallesi Bedüzzaman caddesi ilçe Tarım Müdürlüğü önünde rögarın tıkması üzerine taşan lağım suyu mahalleye akarken, vatandaşlar ve çocuklar lağım suyun geçtiği yerden atlayarak, çocuklar ise bisikletlerini kucaklarına alarak geçmeye çalıştı. GASKİ ekipleri tıkanan rögar kapağını açmaya çalışırken, rögardan ölmüş kaplumbağa çıktığı görüldü.



