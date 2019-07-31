Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Patlayan klima motoru ikamet yangınına neden oldu

Patlayan klima motoru ikamet yangınına neden oldu

Cep telefonu ile çekilen görüntüler

Bild Nadan 

-Alevlerden görüntü
-Binadan görüntü
-Yükselen dumanlardan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, klima motorunun patlaması sonucu meydana gelen ikamet yangını korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 3.katındaki ikametin balkonunda yer alan klima motorunda bilinmeyen nedenlerden dolayı patlama meydana geldi. Yüksek bir sesle patlayan klima motoru kısa sürede alev topuna döndü. İkametin dış yalıtımına da yansıyan alevleri fark eden vatandaşlar büyük korku yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
İlgili Foto Galeriler
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Hayalet Kabusları Oldu!Hayalet Kabusları Oldu!
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı