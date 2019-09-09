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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı

Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı

-Kantincilere verilen eğitim

Bild Elektrik Kaçağı Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

--Denetimden görüntü
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenler’de yanan araç hurdaya döndü İSTANBUL

- Esenler’de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil yanarak hurdaya döndü. Patlamaların yaşandığı otomobili yangın tüpüyle söndürmeye çalışan araç sahibi, yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 RLU 79 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Elektrik kablolarından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücü otomobilden indikten sonra yanan araçta patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Bu sırada aracın yanına yaklaşarak yangın tüpüyle söndürmeye çalışan araç sahibi, yürekleri ağza getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kullanılmaz hale gelen araç çekiciyle hurdalığa götürüldü. Yangın anında sipariş teslim etmeye gelen kurye Umut Demir, “Galiba elektrik kaçağı olmuş. Ufak bir ateşten sonra yükselmeye başladı.
Sonra itfaiye geldi söndürdü. Sonra da çekiciye koyup götürdüler. Birden yangın çıktı sağa çekerken. Gidişinde bir sıkıntı yokmuş. Adama bir şey olmamış sağ salim inmiş” dedi.

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