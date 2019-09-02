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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Patlamalar İsrail'in çıkarına hizmet ediyor' (1) - GAZZE

'Patlamalar İsrail'in çıkarına hizmet ediyor' (1) - GAZZE

"Patlamalar İsrail'in çıkarına hizmet ediyor" (1) - GAZZE - Anma töreninden detaylar - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin törene katılması - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuşmasıGAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde geçen hafta düzenlenen intihar eylemlerinin İsrail'in çıkarına hizmet ettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde geçen hafta gerçekleştirilen 2 intihar eyleminde hayatını kaybeden 3 polis için düzenlenen anma töreninde konuşan Heniyye, "Patlamanın zamanlaması ve bölgesel konjonktür, bize açıkça bu patlamalardan en çok istifade edenin düşman İsrail olduğunu gösteriyor. Patlamalar İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilime de değinen Heniyye, söz konusu saldırıların, Gazze 'nin kuzeydeki gelişmelere destek vermesini önlemek için gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'deki genel seçimlerin de bu patlamanın ardındaki önemli bir etken olduğunu kaydeden Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze 'nin seçimi etkilememesini istediğini belirtti.

İstifa Anma Töreni Genel Seçimler İsrail Saldırı 

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