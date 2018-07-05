Patlamada yaralanan anne ve çocuklarının tedavileri hastanede sürüyor

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- ŞANLIURFA



-Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırına 4 kilometre mesafedeki bir kırsal mahallede gökten gelen balonların çocukların ellerinde patlaması sonucu yaralanan anne ve çocuklarının tedavileri hastanede sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Büyüktokaç kırsal mahallesinin Berdi mezrasında yaşanmıştı. Anne ve babalarına tarlada çapa yapmada yardımcı olan Elif Badem (15) ile Ali Badem (12) gökten 5 balonun tarlaya indiğini gördü. Çocuklar, balonların yanına giderek anne ve babalarının yanına getirdi. Çocukların ailesi de cisimlerin ne olduğunu anlamayınca yere bırakmalarını istedi. Çocuklar cisimleri yere bıraktıkları sırada patlama yaşandı. Patlamada yaralanan anne ve çocukları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaralılardan anne Emine Badem’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken kardeşlerin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kardeşi ve yeğenleri yaralanan dayı Ali Kaya, olayla ilgili açıklamasında “Dün saat 17.00 sıralarında Suriye tarafından balon şeklinde el yapımı bomba bizim köylere yakın düşmüştü. Çocuklar kendi arasında oyuncak gibi oynarken ellerinde patlamış. Dün saat 17.00’den beri burada bekliyoruz. Çocuklardan biri gözünden, diğeri de ellerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda bir de anneleri yaralandı” diye konuştu.



